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"رحلة إيطاليا و معاملة الأب لابنه".. كيف بدأت وانتهت أزمة الجزيري مع الزمالك؟

09:00 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    الجزيري وجوميز وأحمد مجدي
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    الجزيري من تدريبات اليوم
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    سيف الجزيري رفقة زوجته
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    سيف الجزيري رفقة زوجته
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    سيف الجزيري فقة زوجته
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    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 8 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
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كتبت-هند عواد:

انتهت أزمة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، مع الزمالك، وظهر اللاعب في مران الفريق الأول لكرة القدم، أمس الثلاثاء، ونشر الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك"، صورته وهو يمزح مع جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ومساعده أحمد مجدي.

متى بدأت أزمة الجزيري مع الزمالك؟

بدأت أزمة سيف الدين الجزيري مع الزمالك، في المباراة السابقة بالدوري المصري ضد سموحة، حينما قرر الجهاز الفني للفريق استبعاد، لأسباب فنية.

وظهر سيف الدين الجزيري بعدها، مع عائلته في إيطاليا، يستمتع بعطلته، وشارك متابعيه صورا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

الجزيري يجدد تعاقده مع الزمالك

ومع انتهاء أزمة الجزيري وعودته للتدريبات، كشف محاميه أنيس بن ميم مصير اللاعب، وقال في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب جدد تعاقده مع الزمالك منذ شهرين".

وأضاف: "الفترة الماضية أرسلنا أكثر من خطاب لصرف مستحقات الجزيري واتفقنا مع الزمالك على جدولتها واللاعب ولم يفكر في شكوى نادي الزمالك، ولم يضغط على الزمالك ولم ولن يشترط على نادي الزمالك وحسين لبيب يتعامل مع الجزيري معاملة الأب لابنه، كما أنه سافر بإذن من النادي ولم يختلف مشكلة".

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سيف الدين الجزيرى الزمالك أزمة الجزيري والزمالك
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