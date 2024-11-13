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قبل إمام عاشور.. لاعبان من الأهلي حكم عليهم بالحبس.. كيف انتهت؟

06:17 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    امام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور في المالديف (2)
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    عمر سماكة
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    عمرو سماكة
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    عمرو سماكة
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    صلح حسين الشحات والشيبي
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    حسين الشحات والشيبي (2)
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    حسين الشحات والشيبي
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    أزمة حسين الشحات والشيبي
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    أزمة حسين الشحات والشيبي
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    انتهاء أزمة حسين الشحات والشيبي
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    حسين الشحات والشيبي صلح
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    حسين الشحات والشيبي (1)
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كتبت-هند عواد:

صدر حكم من محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالحبس 6 أشهر، أمس الثلاثاء، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وتعيد هذه الواقعة الأذهان إلى أزمات عدة تعرض لها بعض لاعبي الأهلي، في السنوات الماضية، وشهدت صدور حكم ضد هؤلاء اللاعبين.

وفي مايو الماضي، صدر حكم بمعاقبة حسين الشحات لاعب الأهلي، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لخمس سنوات ودفع تعويض قدره 100 ألف جنيه، في أزمة الشهيرة مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، واتهامه بالتعدي عليه عقب إحدى المباريات.

وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما ضد لاعب الأهلي السابق أحمد بلال، بالحبس لمدة 10 سنوات بتهمة التزوير في محاضر رسمية لشركة سينو جروب للاستيراد والتصدير، وفي سبتمبر من نفس العام، قضت المحكمة ببراءة اللاعب.

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الأهلي إمام عاشور حبس إمام عاشور عمرو سماكة حسين الشحات
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