لجنة الحكام تعلن 7 قرارات جديدة

سرقة ومحضر في القسم.. تفاصيل واقعة غريبة في القسم الثالث بالدوري المصري

مرموش يشارك متابعيه بـ3 صور من وصوله إلى معسكر الفراعنة

كتب - محمد القرش:

أعلنت لجنة الحكام المصرية قرارات الاجتماع الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر.

واتخذت لجنة الحكام الرئيسية في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد 7 قرارات جاءوا كالتالي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

1.محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

2.تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير)

3.تدريبات على Simulator الخاص بتقنية VAR داخل قاعة المحاضرات

4.تدريبات عملية للحكام والمساعدين على المواقف المختلفة داخل ميدان اللعب

5. تحليل فني لمباريات الأسبوع الثاني بدورى "نايل"

6.تحليل أداء الفرق من متخصصين لمساعدة الحكام على التوقع والتحركات وقراءة اللعب وفقا لآخر التعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

7.تقييم حكام تقنية الفيديو والمساعدين من خلال الآتي:

- اختبارات نظرية لقانون ومفاهيم كرة القدم

- اختبارات خاصة بتقنية VAR

- اختبارات Video Test لحالات (الالتحامات - لمسة اليد)

- تحليل فني أسبوعي لمباريات دورى "نايل"

- إجراء اختبار بدني للراسبين والذين لم يؤدوا الاختبار البدني السابق وتنطبق عليهم الشروط يومي الجمعة والسبت "15 و16" نوفمبر بجهاز الرياضة للقوات المسلحة

وبناءا على التعاون مع الهيئات المختلفة تم الاتفاق على اجتماع عاجل مع شركة media pro تقنية VAR لتلافي سلبيات المرحلة السابقة.

وتقرر عقد اجتماع بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم تم الاتفاق والتنسيق مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية على عقد دورة صقل للسادة مخرجي ومصوري التلفزيون المصري بحضور حكام VAR للوقوف على مستجدات تقنية VAR.

وتم إصدار تعليمات عامة لجميع حكام مصر بمختلف الدرجات يتضمن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتي سيكون أساسها الانضباط والالتزام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وجاري إصدار فيديو توضيحي يتضمن التعريف بتقنية VAR وإجراءات تقنية التسلل.

وجاري إصدار فيديو تعريفي للتعديلات الخاصة بقانون ومفاهيم كرة القدم

أي معلومة أو خبر يتعلق بأمور التحكيم سوف يتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.