شركة وشيكات دون رصيد.. محامي المجني عليهم يكشف لمصراوي تفاصيل قضية علي غزال

كتبت - نهى خورشيد

كشف محمد رشوان محامي المجني عليهم في قضية علي غزال نجم منتخب مصر الأسبق، كواليس القبض عليه بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

وقال محمد رشوان في تصريحات خاصة "لمصراوي:"علي غزال لا يزال معروضاً أمام النيابة العامة، ويخضع للتحقيقات بعد القبض عليه بتهم متعلقة بصدور أحكام في قضايا نصب على مودعين".

وأضاف:"علي غزال كان شريكاً في شركة استيراد موبيلات من أوروبا، وقام بإقناع عدد كبير من الأفراد بالاستثمار فيها، وجمع أموال من لاعبين وعدد من رجال الأعمال والمدربين، كما حرّر شيكات بدون رصيد مع شريكه محمد المنياوي".

وأتم حديثه قائلا:"قدمنا بلاغات رسمية ضد غزال، وشكوي للنيابة العامة، وبالفعل تم القبض عليه؛ وهو الآن معروض على النيابة لاستكمال التحقيقات".