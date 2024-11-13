مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

- -
18:00
توجـــو

توجـــو

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
14:30
زد

زد

تصفيات أمم أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
21:00
سيراليون

سيراليون

جميع المباريات

إعلان

شركة وشيكات دون رصيد.. محامي المجني عليهم يكشف لمصراوي تفاصيل قضية علي غزال

12:09 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

علي غزال نجم منتخب مصر الأسبق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

كشف محمد رشوان محامي المجني عليهم في قضية علي غزال نجم منتخب مصر الأسبق، كواليس القبض عليه بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

وقال محمد رشوان في تصريحات خاصة "لمصراوي:"علي غزال لا يزال معروضاً أمام النيابة العامة، ويخضع للتحقيقات بعد القبض عليه بتهم متعلقة بصدور أحكام في قضايا نصب على مودعين".

وأضاف:"علي غزال كان شريكاً في شركة استيراد موبيلات من أوروبا، وقام بإقناع عدد كبير من الأفراد بالاستثمار فيها، وجمع أموال من لاعبين وعدد من رجال الأعمال والمدربين، كما حرّر شيكات بدون رصيد مع شريكه محمد المنياوي".

وأتم حديثه قائلا:"قدمنا بلاغات رسمية ضد غزال، وشكوي للنيابة العامة، وبالفعل تم القبض عليه؛ وهو الآن معروض على النيابة لاستكمال التحقيقات".

قضية علي غزال نجم منتخب مصر الأسبق تفاصيل قضية علي غزال أحكام على علي غزال في قضايا نصب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لجنة الحكام تعلن 7 قرارات جديدة

إعلان

إعلان

مفاجأة جديدة بشأن تخصص الطبيبة وسام شعيب: لا يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"
عاجل| حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة