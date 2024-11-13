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10 أهداف تساوي 2 مليون دولار.. صفقة كارثية ترهق خزينة الزمالك (صور)

05:32 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إبراهيما نداي
  • عرض 10 صورة
    إبراهيما نداي
  • عرض 10 صورة
    إبراهيما نداي
  • عرض 10 صورة
    إبراهيما نداي
  • عرض 10 صورة
    ابراهيما نداي
  • عرض 10 صورة
    إبراهيما نداي
  • عرض 10 صورة
    وادي دجلة يتعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي (1)
  • عرض 10 صورة
    وادي دجلة يتعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي (2)
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    وادي دجلة يتعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي
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كتب- محمد خيري:

أزمة كبرى يعيشها نادي الزمالك حاليا، بسبب مستحقات السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق، الذي رحل قبل نهاية عقده.

ورحل إبراهيما نداي من نادي الزمالك، مع نهاية الموسم الماضي، وقبل نهاية عقده، بعدما قرر الأبيض الاستغناء عن اللاعب نظرا لضعف مستواه، ولم يحصل على باقي مستحقاته.

"نداي"، انتقل لنادي الزمالك موسم 2022\2023، قادما من الدوري السويسري، بعقد لمدة 3 مواسم، يحصل في الموسم الواحد مليون دولار، ولكنه لم يقدم العرض المنتظر.

10 أهداف تساوي 2 مليون دولار

مشوار إبراهيما نداي مع الزمالك لم يشهد الأرقام الكبيرة، حيث شارك في 52 مباراة بجميع البطولات، وسجل 10 أهداف وصنع 5، وهي أرقام ضعيف للغاية للاعب أجنبي.

إبراهيما نداي تحرك مؤخرا بشكوى ضد نادي الزمالك، مطالبا الحصول على ما يتبقي من عقده كاملا 2 مليون دولار، في ظل عدم حصوله على مستحقات الموسم الماضي، ويسعى نادي الزمالك لحل الأمور بشكل ودي وجدولة المستحقات لتفادي العقوبات.

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