10 صور.. هل يصبح زيزو أغلى لاعب في تاريخ الدوري المصري؟

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد فترة التوقف الدولي؟

قبل إمام عاشور.. لاعبان من الأهلي حكم عليهم بالحبس.. كيف انتهت؟

كتب- محمد خيري:

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب الزمن، لتجديد عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

نادي الزمالك، يأمل في حسم أمور التجديد مع زيزو، قبل حلول شهر يناير المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي، والرحيل إليه مجانا في نهاية الموسم.

هل يصبح زيزو أغلى لاعب في تاريخ الدوري المصري؟

أحمد سيد زيزو، تلقى عدد من العروض الخليجية، خلال الفترات الماضية، ولكن نادي الزمالك رفض رحيله.

نادي نيوم السعودي، عرض شراء زيزو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 5 ملايين دولار لنادي الزمالك حوالي 250 مليون جنيه، وفي المقابل يحصل اللاعب على مبلغ يتخطى 3 ملايين دولار في الموسم حوالي 150 مليون جنيه.

الزمالك عرض على زيزو مبلغ يعادل مليون دولار في الموسم، حوالي ما يقرب من 50 مليون جنيه، ومعه امتيازات أخرى بنود في العقد، وأيضا عقد إعلاني، في المجمل من الممكن أن يخطى زيزو مبلغ 60 مليون جنيه في الموسم.

حال تجديد "زيزو" عقد مع نادي الزمالك بهذه القيمة، سيصبح أغلى لاعب محلي في تاريخ الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

"ما فيش رسم".. مخرج التلفزيون يفجر مفاجأة بشأن هدف مصطفى شلبي في سموحة

"اتفاق مع زوجتي".. ربيعة يكشف لأول مرة سر الاحتفال المثير وما فعله شيكابالا