مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
ناميبيا

ناميبيا

- -
15:00
الكاميرون

الكاميرون

تصفيات أمم أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
21:00
سيراليون

سيراليون

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
14:30
زد

زد

جميع المباريات

إعلان

10 صور.. هل يصبح زيزو أغلى لاعب في تاريخ الدوري المصري؟

09:00 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيزو (2)
  • عرض 10 صورة
    زيزو (1)
  • عرض 10 صورة
    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2024
  • عرض 10 صورة
    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2019
  • عرض 10 صورة
    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2019 (2)
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
  • عرض 10 صورة
    زيزو وحسين لبيب
  • عرض 10 صورة
    زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب الزمن، لتجديد عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

نادي الزمالك، يأمل في حسم أمور التجديد مع زيزو، قبل حلول شهر يناير المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي، والرحيل إليه مجانا في نهاية الموسم.

هل يصبح زيزو أغلى لاعب في تاريخ الدوري المصري؟

أحمد سيد زيزو، تلقى عدد من العروض الخليجية، خلال الفترات الماضية، ولكن نادي الزمالك رفض رحيله.

نادي نيوم السعودي، عرض شراء زيزو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 5 ملايين دولار لنادي الزمالك حوالي 250 مليون جنيه، وفي المقابل يحصل اللاعب على مبلغ يتخطى 3 ملايين دولار في الموسم حوالي 150 مليون جنيه.

الزمالك عرض على زيزو مبلغ يعادل مليون دولار في الموسم، حوالي ما يقرب من 50 مليون جنيه، ومعه امتيازات أخرى بنود في العقد، وأيضا عقد إعلاني، في المجمل من الممكن أن يخطى زيزو مبلغ 60 مليون جنيه في الموسم.

حال تجديد "زيزو" عقد مع نادي الزمالك بهذه القيمة، سيصبح أغلى لاعب محلي في تاريخ الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

"ما فيش رسم".. مخرج التلفزيون يفجر مفاجأة بشأن هدف مصطفى شلبي في سموحة

"اتفاق مع زوجتي".. ربيعة يكشف لأول مرة سر الاحتفال المثير وما فعله شيكابالا

زيزو الزمالك تجديد عقد زيزو أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
10 أهداف تساوي 2 مليون دولار.. صفقة كارثية ترهق خزينة الزمالك (صور)

إعلان

إعلان

مفاجأة جديدة بشأن تخصص الطبيبة وسام شعيب: لا يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"
عاجل| حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة