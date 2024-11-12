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هل طلب سيف الدين الجزيري شكوى الزمالك في الفيفا؟.. محاميه يجيب

11:15 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الجزيري في تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    سيف الجزيري بجوار يوسف أوباما في تدريبات الزمالك‎
  • عرض 12 صورة
    التونسي سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    الزمالك المقاولون سيف الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الجزيري
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    سيف الجزيري
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    سيف الجزيري
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كتبت-هند عواد:

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة رغبة اللاعب في شكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال بن ميم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "سيف الجزيري لاعب محترم ويركز في تدريباته وهو في خدمة الزمالك، ولم يطلب مني التحرك لرفع دعوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم تصريحاته: "الجزيري اتفق على شروط طبيعية مع الزمالك قبل تجديد عقده واللاعب يحترم قرارات القلعة البيضاء".

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أنيس بن ميم سيف الدين الجزيرى نادي الزمالك فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم برنامج ستاد المحور
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