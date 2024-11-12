هل طلب سيف الدين الجزيري شكوى الزمالك في الفيفا؟.. محاميه يجيب

سرقة ومحضر في القسم.. تفاصيل واقعة غريبة في القسم الثالث بالدوري المصري

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كتبت-هند عواد:

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة رغبة اللاعب في شكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال بن ميم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "سيف الجزيري لاعب محترم ويركز في تدريباته وهو في خدمة الزمالك، ولم يطلب مني التحرك لرفع دعوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم تصريحاته: "الجزيري اتفق على شروط طبيعية مع الزمالك قبل تجديد عقده واللاعب يحترم قرارات القلعة البيضاء".

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