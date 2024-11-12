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سرقة ومحضر في القسم.. تفاصيل واقعة غريبة في القسم الثالث بالدوري المصري للسيدات

10:54 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة مركز شباب البرجاية ومدينة نصر، في القسم الثالث بالدوري المصري للسيدات، واقعة غريبة، بسرقة هواتف لاعبات الأول.

وكتب حمادة لوشا المدير الفني لسيدات مركز شباب البرجاية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل، نلعب الشوط الأول، وكسبانين 0/3، نرجع أوضه اللبس بين الشوطين منلاقيش موبايلات الفرقه كلها".

وروى حمادة تفاصيل الواقعة، وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "وصلنا ملعب مدينة نصر قبل المباراة بساعتين، وأخبرنا بغرفة تغيير ملابس الفريق ووجدناها مفتوحة، الجهاز ترك اللاعبات يغيرن ملابسهن في الغرفة، ثم خرجن لنا في الملعب، وقبل بداية المباراة بنص ساعة ذهبنا إلى الغرفة مرة أخرى".

وأوضح: "وقبل المباراة غادرنا الغرفة، لكنني نسيت شيء في الغرفة فطلب من إحدى اللاعبات أن تجلبه لي، وأخبرتني أنها وجدت سيدة تريد دخول الغرفة فمنعتها وأخبرتها أنها غرفتهن ولا يجب عليها أن تكون هنا، وبعد نهاية الشوط الأول كنت مع اللاعبات في الملعب، وسبقتنا لاعبة، لتعود وتخبرنا أنها لا تجد هاتفها في الغرفة".

وأتم تصريحاته: "ذهبت اللاعبات إلى غرفة تغيير الملابس ولم يجدن هواتفهن ومعي لاعبات يدرسون في الجامعة وتحتوي هواتفهم على المواد الدراسية، إضافة إلى بطاقة دخول الجامعة، بعدها طلبنا الشرطة وحررنا محضر بالواقعة وذهبنا إلى القسم، وقام حكم اللقاء بكتابة تقرير عما حدث بعد الشوط الأول".

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