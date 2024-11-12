بينهم لاعب الأهلي.. حليمو يروي "لمصراوي" كواليس اتهام علي غزال بالنصب على 6 لاعبين

كتب - محمد القرش:

شهدت الساعات الماضية اتهام لاعب سموحة ووادي دجلة السابق، على غزال، بالنصب على عدد من اللاعبين المصريين.

وواحد من هؤلاء اللاعبين، هو محمود حليمو لاعب نادي سموحة السابق وبروكسي الحالي، الذي روى تفاصيل الأزمة "لمصراوي" كاملة.

وقال حليمو في تصريحات "لمصراوي": "علي كان بيلعب معانا في سموحة، وفي يوم قال لنا أنه معاه شريك بيجيب موبايلات ولابتوبات من خارج مصر، وعرض علينا استثمار أموالنا معه".

وأضاف: "في الأول كان بيدينا فلوس كل 3 شهور، وبعد كدا بقى يقول أنا بكبر الشغل استنوا عليا شوية، لحد ما عرفنا ان شريكه هرب برا مصر".

وواصل: "قدمنا فيه بلاغ من سنة واتمنع من السفر فورا، بعد ما اخد من الناس مبالغ كبيرة جدا".

وأوضح محمود حليمو أن هناك 6 لاعبين معه قدموا بلاغا في قسم الشرطة، بينهم لاعب حالي في النادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن علي غزال نفى كل الاتهامات التي وُجهت إليه في التحقيقات أمام النيابة العامة على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

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