مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

- -
18:00
توجـــو

توجـــو

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
14:30
زد

زد

تصفيات أمم أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
21:00
سيراليون

سيراليون

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من زوجة على غزال بعد القبض عليه

10:30 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 16 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 16 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 16 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 16 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 16 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

نشرت مريم حسن زوجة على غزال نجم منتخب مصر الأسبق، منشور بعد 24 ساعة من القبض عليه بتهمة الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين ومن بينهم نجوم كرة القدم.

وضعت مريم منشور عبر الاستوري الخاصة بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " يحتوي على :"يرزق الله بالأسباب، وبدون الأسباب، وبضد الأسباب، ليبين لعبده أنه وحده المتصرف، وأن الأسباب المجردة إذا شاء سبحانه أجرى عليها النفع، وإذا لم يشأ لم يجعلها تؤثر في شيء؛ لأنه هو الأول والآخر، وإليه يرجع الأمر كله، وبه يتحقق البعيد، ويتيسر الشديد وبقوله "كن" يخضع كل موجود ويستجيب".

وعلقت عليها:"إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ - فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".

والجديد بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما شهر مايو الماضي في حفل عائلي شهد حضور المقربين فقط.

image_123650291


image_123650291

على غزال نجم منتخب مصر القبض على علي غزال زوجة على غزال بعد القبض عليه انستجرام زوجة علي غزال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بينهم لاعب الأهلي.. حليمو يروي "لمصراوي" كواليس اتهام علي غزال بالنصب على 6 لاعبين

إعلان

إعلان

مفاجأة جديدة بشأن تخصص الطبيبة وسام شعيب: لا يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"
عاجل| حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة