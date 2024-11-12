أول تعليق من زوجة على غزال بعد القبض عليه

كتبت - نهى خورشيد

نشرت مريم حسن زوجة على غزال نجم منتخب مصر الأسبق، منشور بعد 24 ساعة من القبض عليه بتهمة الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين ومن بينهم نجوم كرة القدم.

وضعت مريم منشور عبر الاستوري الخاصة بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " يحتوي على :"يرزق الله بالأسباب، وبدون الأسباب، وبضد الأسباب، ليبين لعبده أنه وحده المتصرف، وأن الأسباب المجردة إذا شاء سبحانه أجرى عليها النفع، وإذا لم يشأ لم يجعلها تؤثر في شيء؛ لأنه هو الأول والآخر، وإليه يرجع الأمر كله، وبه يتحقق البعيد، ويتيسر الشديد وبقوله "كن" يخضع كل موجود ويستجيب".

وعلقت عليها:"إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ - فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".

والجديد بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما شهر مايو الماضي في حفل عائلي شهد حضور المقربين فقط.