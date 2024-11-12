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"باشا البلد".. منتخب مصر يرحب بعمر مروش في التدريبات (فيديو)

10:26 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    مرموش
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    عمر مرموش (3)
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    عمر مرموش (2)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 15 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    احتفال عمر مرموش (3)_3
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كتب - محمد القرش:


رحب الحساب الرسمي لمنتخب مصر بعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، بعد وصوله إلى التدريبات استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر.


ونشر الحساب الرسمي عبر منصة "إنستجرام" مقطع فيديو للاعب أثناء دخولة إلى ملعب التدريبات، وعلق: "باشا البلد وصل".


ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

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مرموش منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ضد الرأس الأخضر
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