"باشا البلد".. منتخب مصر يرحب بعمر مروش في التدريبات (فيديو)

سرقة ومحضر في القسم.. تفاصيل واقعة غريبة في القسم الثالث بالدوري المصري

مرموش يشارك متابعيه بـ3 صور من وصوله إلى معسكر الفراعنة

كتب - محمد القرش:



رحب الحساب الرسمي لمنتخب مصر بعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، بعد وصوله إلى التدريبات استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر.



ونشر الحساب الرسمي عبر منصة "إنستجرام" مقطع فيديو للاعب أثناء دخولة إلى ملعب التدريبات، وعلق: "باشا البلد وصل".



ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

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