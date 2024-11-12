بحضور مرموش.. 15 صورة من مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر

سرقة ومحضر في القسم.. تفاصيل واقعة غريبة في القسم الثالث بالدوري المصري

مرموش يشارك متابعيه بـ3 صور من وصوله إلى معسكر الفراعنة

كتب - محمد القرش:



واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا.



وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد الدفاع الجوى وبدأ المران بإحماءات بدنية و جمل فنية وتسديد على المرمى.



ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة.



وبعد مواجهة الرأس الأخضر، يستعد الفراعنة لمواجهة بتسوانا في الجول السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.