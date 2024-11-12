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بحضور مرموش.. 15 صورة من مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر

09:52 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن
  • عرض 17 صورة
    حمدي فتحي ومحمود صابر
  • عرض 17 صورة
    أسامة فيصل
  • عرض 17 صورة
    ناصر ماهر يسدد على شوبير
  • عرض 17 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    زلاكة
  • عرض 17 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن وتريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    محمد شحاته
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    ناصر ماهر ودونجا
  • عرض 17 صورة
    دونجا وكوكا
  • عرض 17 صورة
    عيد وحسام عبد المجيد
  • عرض 17 صورة
    دونجا وأسامة فيصل
  • عرض 17 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 17 صورة
    مصطفى محمد
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كتب - محمد القرش:


واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا.


وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد الدفاع الجوى وبدأ المران بإحماءات بدنية و جمل فنية وتسديد على المرمى.


ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة.


وبعد مواجهة الرأس الأخضر، يستعد الفراعنة لمواجهة بتسوانا في الجول السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

دونجا منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر مصر ضد الرأس الأخضر كأس الامم الأفريقية مرموش
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