تعليمات مشددة.. لجنة الحكام تحذر مُشتغليها من وسائل التواصل الاجتماعي

كتب - محمد القرش:

أصدرت لجنة الحكام الرئيسة تعليمات مشددة للحكام المصرية يبدأ تنفيذها بدءا من غدا الأربعاء 12 نوفمبر.

وحذرت لجنة الحكام مُشغليها من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بجميع انواعها سواء بصفة شخصية او مهنية أو تحكيمية.

تعليمات لجنة الحكام الرئيسية

- علي جميع الحكام الالتزام بعدم التعامل مع السوشيال ميديا بجميع انواعها سواء بصفة شخصية او مهنية أو تحكيمية وكذا عدم التعامل مع أي وسيلة اعلامية حيث ان الحكم مسؤول عن ما ينشر علي حسابه بدء من 12 نوفمبر وذلك حتى إشعار آخر.

- الالتزام بالحضور قبل المباراة بساعتين.

- ترسل التقارير في موعد غايته 24 ساعة باستثناء المباريات التي بها أحداث تستلزم إرسال التقرير فور انتهاء المباراة.

- ممنوع تعامل الحكام في أي أمور تتعلق بالتحكيم إلا من خلال اللجنة الفرعية التابع لها الحكم وبعد بحث الموضوع من قبل اللجنة الفرعية للعرض على اللجنة الرئيسية.

- كتابة كل الأحداث قبل - اثناء - بعد المباراة بدقة لعدم المسائلة.

- يلتزم الحكم بالحصول على ميعاد مسبق قبل الحضور لمقر لجنة الحكام الرئيسية ومن خلال اللجنة الفرعية.

- عدم الدخول في أي جروبات على أي وسيلة تواصل اجتماعي تخص التحكيم سوى الخاصة باللجنة الرئيسية أو الفرعية.

- يلتزم جميع الحكام عند الاعتذار - السفر - الإصابة أو أي ظرف طارئ إرسال ایمیل رسمي للجنة الحكام، حيث أن أي وسيلة تواصل لا يعتد بها.

- عدم إدارة أي مباريات ودية إلا بإذن اللجنة (الرئيسية - الفرعية)

- على الحكام الألتزام بعدم تخطي لجنة الحكام الرئيسية في أي أمور تحكيمية.

- التأكيد على اهمية الاجتماع الفني والإداري مع مسؤولي الفريقين قبل المباريات.

- التأكيد على اهمية المحاضرة الفنية قبل المباراة بين طاقم تحكيم بالكامل.

- الالتزام بالمظهر العام سواء في المعسكرات أو المباريات

ومن يخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمسائلة.