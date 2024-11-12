إصابة لاعب الأهلي للناشئين بقطع في الرباط الصليبي

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كتب - محمد القرش:

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على لاعب الأهلي، يوسف عبد القوي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وأكد طبيب الفريق عبر المركز الإعلامي للنادي، حازم عبد الرحمن، أن اللاعب تعرض للإصابة خلال المران بعد اصطدامه بأحد زملائه، وبعد خضوعه للأشعة والفحوصات تبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح طبيب الفريق إلى أن يوسف عبد القوي سيخضع لعملية جراحية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز خلال الأيام القادمة، وأن مدة غيابه عن الملاعب تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويعد يوسف عبد القوي من اللاعبين المميزين في صفوف فريق 2007 ويلعب في مركز الجناح الأيسر، وساهم في تتويج الفريق بلقب بطولة الجمهورية في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي.

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