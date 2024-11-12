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"اوعى تشمت فيه".. خالد الغندور يعلق على قرار حبس إمام عاشور

06:22 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    اللاعب إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
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كتبت-هند عواد:

علق خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على أزمة إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد القرار بحبسه لمدة 6 أشهر، في قضية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بأحد المولات.

وكتب الغندور في تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اوعى أي بني آدم يشمت في حكم حبس إمام عاشور 6 أشهر، وإن شاء الله مش هيتحبس والموضوع هينتهي بالتصالح والتراضي، يا جماعة التنافس في الملعب فقط، والإنسان السوي يتمنى الخير لكل الناس".

وعاقبت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

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إمام عاشور حبس إمام عاشور خالد الغندور
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