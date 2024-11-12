"من قاعة السينما للحكم بالحبس".. التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور وفرد الأمن في 145 يوما

"محدش عرفنا".. أول تعليق لمحامي إمام عاشور بعد حكم الحبس

"اوعى تشمت فيه".. خالد الغندور يعلق على قرار حبس إمام عاشور

كتبت-هند عواد:

صدر حكم ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بالحبس 6 أشهر، في قضية التعدي على فرد أمن، في أزمة "خناقة المول" الشهيرة، التي تعود إلى 20 يونيو الماضي (قبل 145 يوما).

وجاء القرار بحبس إمام عاشور، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته، التي صدرت يوم 10 أكتوبر الماضي.

ونعرض التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور وفرد الأمن من البداية:

20 يونيو 2024

- ظهر إمام عاشور في مقطع فيديو رفقة مجموعة الأفراد، يشتبكون مع فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد.

- قال إمام عاشور في التحقيقات، إن الازمة بدأت عندما أخبرته زوجته هاتفيا بأن أحد الأشخاص قام بمضايقتها لفظيا داخل قاعة السينما، وذهب رفقة صديق له وشقيق زوجته الصغير لمعرفة الحقيقة.

- وأوضح أنه لا يعرف الأشخاص الذين ظهروا معه في مقطع الفيديو، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيها، مع إحالة ملف القضية إلى جنح.

4 أكتوبر 2024

- عقدت أولى جلسات محاكمة إمام عاشور، وقررت محكمة جنح الشيخ زايد تأجيلها إلى يوم 12 أكتوبر.

12 أكتوبر 2024

- تغيب إمام عاشور عن حضور ثاني جلسات محاكمته، وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 10 أكتوبر.

10 أكتوبر 2024

- قضت محكمة جنح الشيخ زايد ببراءة إمام عاشور، في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد الأمن.

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"محدش عرفنا".. أول تعليق لمحامي إمام عاشور بعد حكم الحبس