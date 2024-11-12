مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات
البنك الأهلي

البنك الأهلي

2 1
14:30
بيراميدز

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"من قاعة السينما للحكم بالحبس".. التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور وفرد الأمن في 145 يوما

06:09 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور في المالديف (2)
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

صدر حكم ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بالحبس 6 أشهر، في قضية التعدي على فرد أمن، في أزمة "خناقة المول" الشهيرة، التي تعود إلى 20 يونيو الماضي (قبل 145 يوما).

وجاء القرار بحبس إمام عاشور، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته، التي صدرت يوم 10 أكتوبر الماضي.

ونعرض التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور وفرد الأمن من البداية:

20 يونيو 2024

- ظهر إمام عاشور في مقطع فيديو رفقة مجموعة الأفراد، يشتبكون مع فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد.

- قال إمام عاشور في التحقيقات، إن الازمة بدأت عندما أخبرته زوجته هاتفيا بأن أحد الأشخاص قام بمضايقتها لفظيا داخل قاعة السينما، وذهب رفقة صديق له وشقيق زوجته الصغير لمعرفة الحقيقة.

- وأوضح أنه لا يعرف الأشخاص الذين ظهروا معه في مقطع الفيديو، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيها، مع إحالة ملف القضية إلى جنح.

4 أكتوبر 2024

- عقدت أولى جلسات محاكمة إمام عاشور، وقررت محكمة جنح الشيخ زايد تأجيلها إلى يوم 12 أكتوبر.

12 أكتوبر 2024

- تغيب إمام عاشور عن حضور ثاني جلسات محاكمته، وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 10 أكتوبر.

10 أكتوبر 2024

- قضت محكمة جنح الشيخ زايد ببراءة إمام عاشور، في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد الأمن.

اقرأ أيضًا:

"محدش عرفنا".. أول تعليق لمحامي إمام عاشور بعد حكم الحبس

إمام عاشور حبس إمام عاشور الأهلي اعتداء علي فرد امن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"اوعى تشمت فيه".. خالد الغندور يعلق على قرار حبس إمام عاشور

إعلان

إعلان

عاجل| مفاجأة جديدة بشأن تخصص الطبيبة وسام شعيب: لا يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"
عاجل| مصدر بـ"الكهرباء": لا صحة لتوقف شحن العدادات "مسبقة الدفع" ببعض المناطق