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"محدش عرفنا".. أول تعليق لمحامي إمام عاشور بعد حكم الحبس

04:25 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (4)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (6
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كتب- مصراوي:

علق محمد عثمان، محامي إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على صدور حكم ضد اللاعب بالحبس لمدة ستة أشهر اليوم الثلاثاء.

وعاقبت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وقال محمد عثمان في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "الحكم الذي صدر اليوم ضد اللاعب غيابي، ولم نلعن قانونيا بجلسة المحاكمة اليوم".

أكمل: "سنقوم بالطعن والمعارضة على الحكم الصادر بحبس اللاعب، خلال ساعات وسنسير في الطرق القانونية".

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إمام عاشور محمد عقمان محامي إمام عاشور الأهلي حبس إمام عاشور
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