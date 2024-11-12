"غادرت المعسكر وعدت مُتخفيًا".. عبدالرحمن جبنة يكشف كواليس توقيعه للزمالك

"محدش عرفنا".. أول تعليق لمحامي إمام عاشور بعد حكم الحبس

"اوعى تشمت فيه".. خالد الغندور يعلق على قرار حبس إمام عاشور

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب الاتحاد السكندري حاليًا كواليس توقيعه على عقود الانضمام لنادي الزمالك في شهر يناير الماضي.

وأشار "جبنة" في تصريحات للقناة الأولى اليوم الثلاثاء، إلى أنه وقع على عقود الانضمام للزمالك في جلسة مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأوضح اللاعب صاحب الـ 29 عاماً إلى أنه حينها غادر معسكر فريق المقاولون العرب في الإسماعيلي:"محمد عودة كان المدير الفني وهو مثل والدي فأخبرته بالأمر".

وأشار لاعب الوسط إلى أنه عاد إلى المعسكر مرة أخرى متخفيًا ولكن لم تتم الصفقة رغم تبقي فقط 6 أشهر بعقده بسبب المطالب المالية من إدارة المقاولون العرب.

وأتم لاعب الاتحاد السكندري تصريحاته بالتنويه إلى أن الزمالك كان قد تعاقد مع أكثر من لاعب بخط الوسط لذا لم يتمسكوا بصفقة ضمه، قائلاً:"لم يكن إحساسي جيدًا حين فشلت الصفقة، لاعبو الأهلي والزمالك في نعمة كبيرة ومنهم من لا يشعر بها".

اللاعب انتقل في أغسطس الماضي إلى نادي العربي الكويتي قبل العودة للدوري المصري في سبتمبر عبر بوابة نادي الاتحاد السكندري.

اقرأ أيضًا:

"المعلومة الأكيدة".. شوبير يكشف تطورات جديدة في موقف رحيل زيزو عن الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن المطالبة بسحب رخصة بيراميدز (مستندات)