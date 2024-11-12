"3 أعضاء للاحتياط".. مصدر يكشف لمصراوي عن قائمة هاني أبوريدة المحتملة في انتخابات اتحاد الكرة

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كتب ـ أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر عن عزم هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم (كاف) الترشح على منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالانتخابات المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن القائمة التي سيخوض بها هاني أبو ريدة الانتخابات موحدة تضم 8 أعضاء بجانب تجهيز ٣ أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبًا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء.

وأشار المصدر إلى أن الاسماء الثمانية هم: خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي بجانب كل من: أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبدالجواد، محمد أبو حسين، إيناس مظهر

وسبق وأعلن أحمد مجاهد ومجدي عبدالغني في وقت سابق ترشحهما على منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يُفتح باب الترشح بانتخابات اتحاد الكرة يوم 10 نوفمبر القادم على أن تُقام الانتخابات يوم 10 ديسمبر 2024.

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