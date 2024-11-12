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"المعلومة الأكيدة".. شوبير يكشف تطورات جديدة في موقف رحيل زيزو عن الزمالك

01:19 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
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    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، تطورات رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق في يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "التسريبات اللي بتتكلم على رحيل زيزو، المعلومة الأساسية اللي عندي أن ملف احتراف زيزو هيتفتح تاني في يناير، ويتم دراسته من جانب نادي الزمالك ويمكن يكون فيه مرونة بشكل أكبر من المرة اللي فاتت".

أضاف: "ربما الزمالك يرفض أو يتمسك، ولكن المعلومة الأكيدة أن الملف هيتفتح تاني، المعلومة الثانية والمؤكدة، أن الزمالك لم يصله أي عروض احتراف زيزو حتى هذه اللحظة".

أكمل: "زيزو قرر الاستمرار هذا الموسم مع الزمالك، ولكن في شهر يناير سوف يتم فتح الملف مرة أخرى، ومازال لم يصل الزمالك لاتفاق مع اللاعب للتجديد".

وأتم تصريحاته: "التقارير السعودية قالت إن نادي الأخدود يريد ضم اللاعب، ووالد اللاعب أكد أنه لا يوجد عروض، والأولوية حاليا لتجديد عقد اللاعب مع نادي الزمالك، والأزمة حاليا أن العرض اللي هيوصل مش هيكون كبير ماليا، لأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم".

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