القصة الكاملة لاتهام علي غزال بالنصب على عدد من اللاعبين

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، مساء يوم أمس الإثنين، القبض على لاعب المنتخب الوطني السابق علي غزال بداع وجوج اتهامات من عدد من المواطنين بالنصب عليهم.

ونستعرض خلال السطور التالية القصة الكاملة للاتهام الموجهة للاعب المعُتزل:

- تم اتهامه بإنشاء شركة هو وآخر بمسمى "جلوبال جروب للتجارة".

- قاما بتحصيل مبالغ قاربت الـ 73 مليون جنيه من مواطنين من بينهم لاعبين كرة حاليين.

- أخبرا عملائهما بأنهما سيوظفان الأموال في التجارة مقابل أرباح شهرية.

- توقفا عن سداد الأرباح الشهرية في شهر ديسمبر 2022

- أصدرا شيكات بحسب البلاغ لعملائهما بالمبالغ المُستحقة ولكن دون سدادها.

- في يوليو 2023 حرر أحد العملاء دعوى قضائية ضد اللاعب يتهمه بالنصب عليه.

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