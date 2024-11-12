كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

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كتب- محمد خيري:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.

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