مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات
البنك الأهلي

البنك الأهلي

- -
14:30
بيراميدز

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

12:18 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    لاعب الزمالك مع المدير الفني للفريق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.

اقرأ أيضا:

بعد تعديل جوميز.. الزمالك يعود للتدريبات قبل المغادرة إلى ليبيا

"جوميز يخطر لجنة الكرة".. قرار بشأن مستقبل سيف الجزيري مع الزمالك

"مبتسما دائما".. 10 صور لمعشوق جماهير الزمالك قبل ظهوره في الملعب

الزمالك أخبار الزمالك كاف الكونفدرالية الزمالك وبلاك بولز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي يلتقي أردوغان والبرهان وولي عهد الكويت