"ما فيش رسم".. مخرج التلفزيون يفجر مفاجأة بشأن هدف مصطفى شلبي في سموحة

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كتب- محمد خيري:

أكد محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية في التلفزيون المصري، أن المخرج ليس له علاقة بغرفة الڤار، والغرفة لها كاميرات خاصة وقد يتم عرض زاوية للحكم لا يشاهدها المتابع.

قال "إبراهيم" في تصريحات على قناة النهار: "المتابع قد يرى لقطة ولكن حكم الفيديو يعرض لقطة أخرى لحكم الساحة لا يراها المشاهد بزاوية أخرى لاتخاذ القرار".

وأكمل: "لقطة هدف مصطفى شلبي لاعب الزمالك في سموحة، طاقم الإخراج سأل سيارة الڤار عن إمكانية رسم خطوط للتسلل في اللعبة، ولكن كانت المفاجأة بعدم رسم الخط".

وأتم تصريحاته: "حصلنا على الرد بأنه لا يوجد أي رسم لخطوط التسلل في الهدف وأن اللعبة صحيحة وتم إبلاغ الحكم بصحته دون الرجوع إلى تقنية الفيديو".

وكان نادي الزمالك، حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية، على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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