"اتفاق مع زوجتي".. ربيعة يكشف لأول مرة سر الاحتفال المثير وما فعله شيكابالا

كتب- محمد خيري:

قال رامي ربيعة في لقاء تلفزيوني عبر قناة الأهلي: "احتفال (Night, Night) كان عبارة عن اتفاق بيني وبين زوجتي وأبنتي وكنت أهديه لهما، وكانت مجرد رسالة لهم فقط".

أضاف: "احتفلت نفس الاحتفال أيضًا في مباراة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا، ولم أقصد التوجه بالإساءة للزمالك أو جماهيره".

وعن أزمته مع شيكابالا في مباراة السوبر المصري قال: "شيكابالا شخصية محترمة للغاية وأعرفه جيدا، وهو وأول من استقبلني في البرتغال عندما كنت ألعب في نادي سبورتنج لشبونة".

وأكمل: "شيكابالا من الممكن أن يكون فهم احتفالي مع جماهير الأهلي بشكل مبالغ فيه، ومن الوارد أن يكون قد شعر بالغيرة على فريقه وناديه وهذا حقه، ولم أتحدث معه بأي كلام إطلاقًا".

أضاف: "كنت ذاهب لشجع الجماهير فقط، عقب الفوز، ولم تحدث بيني وبينه أي مشكلة إطلاقا من أول مباراة لي معه".

وأتم حديثه: "بصفتي القائد الثاني بعد محمد الشناوي، عند تسديد ركلات الترجيح، أتجه دائما لكولر لنقترح من يسدد الركلة، وفي مباراة العين استبعدنا وسام أبو علي بسبب معاناته من كدمة وعمر كمال عبد الواحد بسبب سقوطه داخل منطقة الجزاء، ووقع الاختيار على أفشة".

اقرأ أيضا:

بعد تعديل جوميز.. الزمالك يعود للتدريبات قبل المغادرة إلى ليبيا

"جوميز يخطر لجنة الكرة".. قرار بشأن مستقبل سيف الجزيري مع الزمالك