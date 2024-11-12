"خطر واضح".. نجم الأهلي السابق يحذر: الدوري المصري مهدد
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كتب- محمد خيري:
طالب عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، بتطوير منظومة التحكيم من أجل نجاح مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال الحديدي في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "أخطاء التحكيم تؤثر بالسلب على على نجاح بطولة الدوري هذا الموسم وما نشاهده من أخطاء تحكيمية يجعلنا نتخوف من فيما هو قادم".
وأضاف: "أتمنى أن يقوم ياسر عبدالرؤوف بتطوير التحكيم وتصحيح أخطاء الحكام، والعديد من الأندية أصبحت تعاني من التحكيم هذا الموسم".
وأتم تصريحاته: "الأخطاء التحكيمية تشكل خطرا واضحا على البطولة، وتهدد نجاحها، لذلك لابد من التدخل فورا، وإعادة تطويرها".
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