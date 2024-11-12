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بعد تعديل جوميز.. الزمالك يعود للتدريبات قبل المغادرة إلى ليبيا

10:33 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    جوميز
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    جوميز وأحمد سليمان
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    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 15 صورة
    جوميز وأحمد مجدي
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 15 صورة
    جوميز
  • عرض 15 صورة
    رئيس الزمالك وجوزيه جوميز
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    جوميز ونيرة الأحمر
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كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ثلاث أيام، عقب المباراة الأخيرة أمام سموحة.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بهدفين دون رد، في الجولة الماضية، من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت يوم الجمعة الماضية.

ويعود الفريق للتدريبات اليوم الثلاثاء، حيث قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، تعديل موعد التدريب من العاشرة صباحا، إلى الخامسة والنصف مساء، من أجل منح الفرصة للجميع للتواجد، خاصة العائدين من بلادهم.

ويستعد فريق الزمالك، للسفر إلى ليبيا بعد غد الخميس، استعدادا للمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين، أمام النصر الليبي يوم الجمعة المقبلة.

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