ملف مصراوي.. استيلاء على غزال.. قميص الفراعنة الجديد.. عودة ميدو للملاعب

إمام عاشور يشارك متابعيه بـ3 صور جديدة مع جوائز دير جيست ويوجه رسالة

اتهام بالنصب وحادث سير.. 5 نجوم كرة قدم في أزمات قانونية خلال 92 يوماً

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الاثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

كاسيت وكاميرا عتيقة.. 17 صورة وفيديو للقميص الجديد لمنتخب مصر

كشفت الحسابات الرسمية للمنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين عن القميص الجديد للمنتخب الذي سيخوض به المنافسات المقبلة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

اتهام بالنصب وحادث سير.. 5 نجوم كرة قدم في أزمات قانونية خلال 92 يوماً

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهد الوسط الرياضي المصري موجة من القضايا التي أتهم بها عدد كبير من نجوم كرة القدم، بما في ذلك لاعبي "القطبين الأهلي والزمالك". (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"محبش يبان ضعيف أو إنه بيتاجر بمرضه".. 3 مشاهد بمسيرة علاء علي في ذكرى وفاته الخامسة

تحل اليوم 11 نوفمبر 2024 الذكرى الخامسة لوفاة الجناح الأسبق لفريق الزمالك السابق علاء علي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

برشلونة يضع مرموش بقائمة ثلاثية لخلافة ليفاندوفسكي

كشف تقرير عن وجود اهتمام من قِبل مسؤولي نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تنمر على الزوجة الأولي وحب للثانية.. 30 صورة لحكايات الحب والانفصال في حياة على غزال

شهدت الحياة العاطفية لعلي غزال لاعب منتخب مصر وناسيونال ماديرا البرتغالي السابق، العديد من الأحداث والتفاصيل التي لم تكن معلومة إلى حد لمتابعي كرة القدم المصرية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصراوي يكشف حقيقة عودة ميدو للملاعب مع نادي درجة رابعة

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تُفيد بعودة أحمد حسام ميدو لممارسة كرة القدم عن طريق نادي ينشط في دوري الدرجة الرابعة المصري. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

علي غزال.. ميدو طلب استبعاده من المنتخب.. احترف بالصين.. واعتزل مبكرًا

رغم قصر رحلة علي غزال نسبيًا في الملاعب إلا أنه مرّ بتجارب مختلفة ومراحل كثيرة شملت النقد والإشادة حتى قرر الاعتزال في عامه الـ31. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده

حرص سامي قمصان، المدرب العام بالنادي الأهلي على توجيه التهنئة إلى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بمناسبة عيد ميلاده. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

في لقطة رائعة.. حارس مرمى الداخلية يلعب بالكرة مع كلب (صور وفيديو)

انتشر مقطع فيديو رائع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحارس مرمى فريق الداخلية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"اللاعب الذي لا يكبر".. طلب خاص من النصر الليبي لرئيس الزمالك بشأن شيكابالا

تحدث عبد الرحمن زيد، رئيس نادي النصر الليبي، عن مواجهة الزمالك وديا، في مهرجان اعتزال خالد حسين، وضرورة مشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا، مع الأبيض. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)