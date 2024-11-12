كتب ـ يوسف محمد:

نجحت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أن تصبح واحدة من أشهر النساء على مستوى العالم، خاصة في ظل ظهورها الدائم رفقة النجم البرتغالي، في مختلف المحافل، بالإضافة إلى أنها أصبحت واجهة دعائية للكثير من الشركات العالمية.

ولم تكن قصة حب البرتغالي كريستيانو رونالدو وجورجينا، مثل باقي قصص حب لاعبي كرة القدم، حيث أن البرتغالي وقع في حب جورجينا منذ اللقاء الأول بينهما.

وبدأت علاقة الثنائي منذ عام 2016، حينما التقى بها البرتغالي في متجر "جوتشي"، الذي كانت تعمل به في إسبانيا، بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014.

وساهم النجم البرتغالي في شهرة جورجينا رودريجيز، وصارت واجهة دعائية للكثير من الشركات، في ظل ظهورها الدائم رفقة رونالدو في المحافل المختلفة والكثير من المباريات لدعمه بشكل كبير.

وظهرت جورجينا، رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في حفل الكرة الذهبية، عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي تتمتع بها جورجينا في الوقت الحالي، إلا أنها لم تكن تتمتع بشهرة كبيرة قبل ارتباطها بالنجم البرتغالي، وكانت تعيش حياة هادئة بعيداً عن الإعلام بشكل كبير، خاصة وأنها كانت تكتفي بالعمل مسؤولة عن المبيعات في متجر جوتشي بإسبانيا، حتى ارتبط النجم البرتغالي بها، لتتغير حياة عارضة الأزياء الأرجنتينية بشكل كبير، وتصبح واحدة من أهم النساء في العالم خلال الفترة الحالية.

من هي جورجينا رودريجيز؟

تبلغ جورجينا من العمر 30 عاماً، فهي من مواليد 27 يناير 1994 في مدينة خاكا بمقاطعة ويسكا بإسبانيا.

وتملك جورجينا الجنسية الأرجنتينية والإسبانية، حيث أنها ولدت لأب أرجنتيني وأم إسبانية.

عملت جورجينا كمساعدة مبيعات في متجر جوتشي "بإسبانيا"، قبل ارتباطها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في عام 2016.

وأنجبت جورجينا من رونالدو ابنتين وهما "الآنا مارتينا" و"بيلا أزميرالدا".

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