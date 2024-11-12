أحمد الكاس: أتحمل مسؤولية خسارة المنتخب بخماسية أمام المغرب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 تحمله نتيجة الخسارة بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهم مساء أمس الإثنين بنظيرهم المغربي بالجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عامًا.

وقال أحمد الكاس خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"الخسارة كبيرة ولكن لن نرمي الفوطة المنتخب يضم لاعبين محترمين ولن نستسلم وأنا من أتحمل مسؤولية الخسارة".

وهنأ الكاس المنتخب المغربي على الفوز، مضيفًا:" إن شاء الله نتأهل معهم إلى بطولة أفريقيا، والمباراة القادمة سنقدم أداء أفضل".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني عند السادسة من مساء يوم الخميس المقبل نظيره الجزائري بالجولة الثانية.

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