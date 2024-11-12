مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات
البنك الأهلي

البنك الأهلي

- -
14:30
بيراميدز

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز للسيدات والقناة الناقلة

09:00 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

فريق السيدات لكرة القدم بنادي بيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق البك الأهلي نظيره بيراميدز عند 02:30 عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

اقرأ أيضًا:

برشلونة يضع مرموش بقائمة ثلاثية لخلافة ليفاندوفسكي

"انتي حلوة كدا ازاي؟".. جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته بـ6 صور ورسالة رومانسية

فريق السيدات ببيراميدز فريق السيدات بالبنك الأهلي الدوري الممتاز للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد الكاس: أتحمل مسؤولية خسارة المنتخب بخماسية أمام المغرب

إعلان

إعلان

مدبولي يلتقي أردوغان والبرهان وولي عهد الكويت