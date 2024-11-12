موعد مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز للسيدات والقناة الناقلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق البك الأهلي نظيره بيراميدز عند 02:30 عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

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