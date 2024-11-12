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"انتي حلوة كدا ازاي؟".. جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته بـ6 صور ورسالة رومانسية

12:27 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 6 صورة
    جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 6 صورة
    جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 6 صورة
    جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 6 صورة
    جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته
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كتبت - نهى خورشيد

احتفل محمود عبدالرحيم جنش حارس مودرن سبورت الحالي والزمالك الأسبق؛ بعيد ميلاد زوجته "نونا خُضيري".

ونشر جنش عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً مع زوجته على أنغام أغنية "انتي حلوة كدا ازاي؟ موجهاً لها رسالة رومانسية:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي العمر كله ليكي ونكون دايماً مع بعض وسند بعض".

وفي سياق متصل، يستعد مودرن سبورت لمواجهة زد إف سي يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته محمود عبدالرحيم جنش حارس مودرن سبورت زوجة جنش نونا خضيري عيد ميلاد نونا خضيري انستجرام محمود عبدالرحيم جنش
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