"انتي حلوة كدا ازاي؟".. جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته بـ6 صور ورسالة رومانسية

كتبت - نهى خورشيد

احتفل محمود عبدالرحيم جنش حارس مودرن سبورت الحالي والزمالك الأسبق؛ بعيد ميلاد زوجته "نونا خُضيري".

ونشر جنش عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً مع زوجته على أنغام أغنية "انتي حلوة كدا ازاي؟ موجهاً لها رسالة رومانسية:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي العمر كله ليكي ونكون دايماً مع بعض وسند بعض".

وفي سياق متصل، يستعد مودرن سبورت لمواجهة زد إف سي يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.