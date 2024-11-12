"مبتسما دائما".. 10 صور لمعشوق جماهير الزمالك قبل ظهوره في الملعب

"ميدو سيعود للملاعب من خلاله".. 5 معلومات قد لا تعرفها عن نادي فيجن

القصة الكاملة لاتهام علي غزال بالنصب على عدد من اللاعبين

كتب- محمد خيري:

يظهر مبتسما دائما في الصور التي يتم التقاطها له، في المباريات، رغم عدم المشاركة، حتى الآن مع الفريق الأول لنادي الزمالك.

الجيفيرسون كوستا، الذي عرفته جماهير الزمالك بـ "الابتسامة"، ولم يشاهده أحد في الملعب، نظرا لعدم المشاركة في أي مباراة.

جيفيرسون كوستا، يبلغ عمره 19 عامًا، من مواليد 18 يناير 2005، من دولة غينيا بيساو. يلعب في مركز قلب الدفاع، وقدمه المفضلة هي اليمنى، بينما يبلغ طوله 190 سم.

انضم جيفرسون كوستا لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أكاديمية كاستيلو برانكو، التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي، وتم قيده تحت السن.

تواجد "جيفيرسون" ضمن قائمة نادي الزمالك في المباريات الماضية، فضلا عن تتويجه مع الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

اقرأ أيضا:

بعد أنباء رحيله.. لاعب الزمالك يجدد 5 مواسم رسميا

قرار جديد من الزمالك بشأن لاعبه بعد الانضمام للمنتخب لأول مرة