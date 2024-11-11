إمام عاشور يشارك متابعيه بـ3 صور جديدة مع جوائز دير جيست ويوجه رسالة

اتهام بالنصب وحادث سير.. 5 نجوم كرة قدم في أزمات قانونية خلال 92 يوماً

كتبت - نهى خورشيد

شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متابعيه بـ3 صور جديدة مع الجوائز التي حصدها خلال حفل دير جيست لعام 2024.

وعلق عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على الصور :"الحمدالله دائماً وأبداً".

وكان إمام عاشور حصد جائزتين خلال حفل دير جيست وهما "أفضل لاعب في 2024، أفضل خط وسط مهاجم".