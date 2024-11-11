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إمام عاشور يشارك متابعيه بـ3 صور جديدة مع جوائز دير جيست ويوجه رسالة

10:36 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور
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كتبت - نهى خورشيد

شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متابعيه بـ3 صور جديدة مع الجوائز التي حصدها خلال حفل دير جيست لعام 2024.

وعلق عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على الصور :"الحمدالله دائماً وأبداً".

وكان إمام عاشور حصد جائزتين خلال حفل دير جيست وهما "أفضل لاعب في 2024، أفضل خط وسط مهاجم".

إمام عاشور لاعب النادي الأهلي حفل دير جيست لعام 2024 3 جديدة مع جوائز دير جيست انستجرام إمام عاشور
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