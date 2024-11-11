"خطوته المقبلة قد تكون خارج مصر".. وكيله لمصراوي: لاعب الأهلي تنازل عن مستحقاته للرحيل

كتب ـ رمضان حسن:

قال نصر يحيى وكيل المحترف الجزائري بصفوف الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا، أحمد قندوسي، إن موكله سيتنازل عن مستحقاته للرحيل بعد عرضه للبيع من قبل الأهلي.

وأضاف وكيل قندوسي في تصريحات خاصة لمصراوي:"اللاعب سيتنازل عن باقي مستحقاته مع الأهلي في آخر موسمين قبل الرحيل نهائيًا".

وأشار وكيل اللاعب إلى أن الخطوة المقبلة لقندوسي قد تكون خارج الدوري المصري، مردفًا في الوقت ذاته:"سيراميكا مهتم بضم اللاعب ولا يمانع تليية مطالبه المالية من حيث الراتب السنوي".

وكان النادي الأهلي قد أعلن عرض أحمد قندوسي للبيع بعد تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا.

وأثار قندوسي الجدل بعدما قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، بوقت سابق:"موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة".

وأضاف صاحب الـ 25 عامًا:"كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب، كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني معاه، معرفش مين الناس دي، بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا



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