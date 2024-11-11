"محبش يبان ضعيف أو إنه بيتاجر بمرضه".. 3 مشاهد بمسيرة علاء علي في ذكرى وفاته الخامسة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحل اليوم 11 نوفمبر 2024 الذكرى الخامسة لوفاة الجناح الأسبق لفريق الزمالك السابق علاء علي.

1) الظهور مع الزمالك

اللاعب الذي تُوفيّ في عامه الـ 31 تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك موسم 08/09؛ إذ ظلّ بقميصه لمدة 4 سنوات قبل أن يرحل لصفوف تليفونات بني سويف.

بقميص الزمالك خاض علاء علي 47 مباراة بمختلف البطولات؛ إذ سجل 3 أهداف وصنع 6.

2) 6 أندية خلال 6 مواسم بعد الرحيل عن الزمالك

وخاض اللاعب الراحل أكثر من تجربة بعد موسم بتليفونات بني سيوف؛ إذ انتقل بعد ذلك لصفوف سموحة ومنه لطلائع الجيش ثم وادي دجلة ومنه للمصري البورسعيدي ثم بتروجت؛ حيث اعتزل بموسم 19/20.

10 مواسم تحت الأضواء كانت كافية للاعب لكسب احترام الوسط الرياضي؛ إذ ظلّ هادئًا حتى في الأزمة التي أبعدته عن الملاعب لم تُكشف أسرارها إلا عند وفاته.

3) الأيام الأخيرة

للاعب تعرض لورم حميد في المخّ استَدعى خضوعه لعملية جراحية في يوليو 2019، زميله السابق بصفوف الزمالك حسام عرفات قال لمصراوي بعد وفاة رفيق رحلته:"علاء كان عزيز النفس ميحبش يبان ضعيف أو إنه يتاجر بمرضه أو إنه يحتاج من حد يدفعله أو يعمله حاجة، كذلك حتى لا يكون مرضه عائقاً أمام عودته للملاعب مرة أخرى خاصةً إن الورم كان حميد".

هذه الفترة بحسب عرفات كان مسئولون من نادي الاتحاد السكندري ونادي حرس الحدود قد تواصلوا مع علاء علي قبل وفاته للانضمام لصفوفهم إذ بعد نجاح العملية عاد للتدرب مرة أخرى ولكنه توفيّ.

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