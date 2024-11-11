شباب مصر يخسرون بخماسية أمام المغرب بتصفيات شمال أفريقيا تحت 17 عاماً

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

استهل المنتخب الوطني للشباب مشواره بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاماً بالخسارة بخماسية مقابل هدف أمام نظيره المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

ويقع منتخب مصر في التصفيات رفقة مجموعة تضم منتخبات: تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري عند السادسة من مساء يوم الخميس المقبل.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

اللقاء شهد سيطرة في البداية متبادلة من قبل المنتخبين فسدد لاعب المنتخب أدهم فريد كرة قوية ولكن علت المرمى في الدقيقة 8.

وردّ منتخب المغرب في الدقيقة 19 بتسديدة تصدى لها حارس مرمى المنتخب عمرو عادل ثم سدد منتخب المغرب تسديدة جديدة في الدقيقة 27 كانت قوية ولكن علت المرمى.

وعاد المنتخب الوطني للسيطرة على الكرة مجدداً فتصدى منتخب المغرب لمحاولة من اللاعب أنس رشدي للتوغل داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 30.

وتقدم منتخب المغرب بهدف في الدقيقة 35 بعدما وصلت كرة عريضة للاعبه إسماعيل سددها قوية بالشباك.

وكاد المنتخب الوطني يتعادل بعد مرور دقيقتين ولكن تصدت العارضة لتسديدة محمد البنداري.

وحاول منتخب مصر مجدداً بتسديدة من محمد البنداري من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 45+1 ولكن ارتطمت بالحائط البشري وأمسك بها حارس المرمى.

وبدأ المنتخب الوطني الشوط الثاني بمحاولات لإدراك هدف التعادل ولكن دون جدوى. وتصدى حارس مرمى منتخب مصر عمرو عادل لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 51.

وتصدى القائم الأيمن في الدقيقة 54 لتسديدة قوية من لاعب المنتخب أنس رشدي وخرجت لركنية.

وشهدت الدقائق التالية انهياراً للمنتخب الوطني فسجل المنتخب المغربي الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 67 و68.

وحاول المنتخب العودة مرة أخرى للمباراة وتقليص الفارق بتسديدة قوية للاعب أنس رشدي بالدقيقة 73 ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب المغرب.

ولكن لم تم سوى 4 دقائق حتى أضاف اللاعب زياد باها الهدف الرابع لمنتخب المغرب بعدما راوغ دفاع المنتخب الوطني وأسكن الكرة والشباك.

وسيطر المنتخب الوطني على الكرة خلال الدقائق التالية.

وقلصّ منتخب مصر النتيجة بهدف في الدقيقة 90 سجله اللاعب بلال عطية من ركلة جزاء.

ولكن لم تمر وسى دقيقتين حتى أختتم منتخب المغرب المباراة بهدف خامس عن طريق لاعبه بن مختار.

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