"رفقة أصدقائه".. عبدالمنعم يستمتع بإجازته في مصر (صور)

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كتبت - نهى خورشيد

يستمتع محمد عبدالمنعم نجم نادي نيس الفرنسي ومنتخب مصر بإجازته في القاهرة رفقة أصدقائه، خلال فترة التوقف الدولي.

ونشر عبدالمنعم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً من قضائه الإجازة مع أصدقائه من بينهم خالد عبدالفتاح نجم الأهلي الحالي.

وفي سياق متصل، لم يتواجد عبدالمنعم ضمن قائمة منتخب مصر استعداداً لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.