"على أنغام فرحة".. 10 صور وفيديو من حفل زفاف علي غزال وزوجته الثانية مريم حسن

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كتبت - نهى خورشيد

احتفل على غزال لاعب منتخب مصر وناسيونال ماديرا البرتغالي السابق، شهر مايو الماضي بحفل زفافه على زوجته الثانية "مريم حسن"، مشاركاً متابعيه بمقطع فيديو كامل للحفل.

وكتب على غزال عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :" أقلب الشاشه، قول ماشاءالله، واستمتع بالفيلم".

والجديد بالذكر أن على غزال تزوج للمرة الأولي من فتاة اجنبيه تدعي بريتي فان"، وأنجب الثنائي طفلين.

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