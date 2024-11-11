علي غزال.. ميدو طلب استبعاده من المنتخب.. احترف بالصين.. واعتزل مبكرًا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رغم قصر رحلة علي غزال نسبيًا في الملاعب إلا أنه مرّ بتجارب مختلفة ومراحل كثيرة شملت النقد والإشادة حتى قرر الاعتزال في عامه الـ31.

لم يبرز نجم صاحب الـ 32 عاماً حاليًا بمصر؛ إذ رحلّ في مطلع عام 2013 للاحتراف بصفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي قادمًا من ناشئين وادي دجلة.

وهي الخطوة التي جعلت المدافع علي غزال لانضمام للمنتخب الوطني الأول في عام 2014 ولكن لم يثبت أقدامه بالصورة المنتظرة منه إذ شارك بقميص المنتخب في 11 مباراة.

وطالب نجم المنتخب السابق أحمد حسام "ميدو" باستبعاد علي غزال من المنتخب.

وفاجأ غزال متابعيه بخطوة مغايرة بالاحتراف في الدوري الصيني موسم 17/18 بعد رحيله عن ناسيونال ماديرا لينضم لصفوف نادي جويزهو زيتشينج الصيني.

ولكنه رحلّ سريعًا لصفوف نادي فانكوفر الكندي ومنه عاد في الموسم التالي ولكنه رحلّ سريعًا لصفوف نادي فانكوفر الكندي ومنه عاد في الموسم التالي فييرينسي البرتغالي.

وظلّ بلا عقد لعدة أشهر خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يناير 2020 قبل أن ينضم لنادي لاريسا اليوناني ومنه لنادي سموحة في موسم 21/22.

وظلّ بلا نادي مجدداً خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى يناير 2022 قبل أن ينضم لمصر المقاصة ومنه لنادي وادي دجلة؛ حيث اتخذ قراراً مفاجأ في يوليو 2023 بالاعتزال وهو في عامه الـ 31 وعزمه خوض تجربة التدريب.

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