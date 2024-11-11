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إيقاف حكم إنجليزي بسبب مقطع فيديو مدته 74 ثانية.. ما علاقة ليفربول؟

07:40 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز ـ البريميرليج ـ إيقاف الحكم ديفيد كوت بسبب مقطع فيديو مدته 74 ثانية انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوجه إساءات لنادي ليفربول.

والمفارقة أن صاحب الـ 42 عاماً كان حكماً لمباراة ليفربول وأستون فيلا بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز رفاق محمد صلاح بثنائية نظيفة.

وأوضحت لجنة الحكام، عبر بيان لها مساء اليوم الإثنين، أن الحكم قد تم إيقافه عن العمل على الفور حتى يتم التحقيق بصورة كاملة.

وأتمت لجنة الحكام بيانها بالتشديد على أنها لن تُصدر أي تعليق حتى يتم الانتهاء من التحقيقات مع الحكم.

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