تحرك مفاجيء من الأهلي قبل الانتقالات الشتوية

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تحرك مفاجيء لمسؤولي الأهلي قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضح موقع فوتبول تونيزيان التونسي عبر تقرير له مساء اليوم الإثنين أن مسؤولي الأهلي جددوا اهتمامهم بضم لاعب خط الوسط التونسي بصفوف فرينتسفاروتشي المجري محمد علي بن رمضان.

وأشار التقرير ذاته أن نادي الترجي التونسي يرغب كذلك ضم مواطنه على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025.

وكان الأهلي قريبًا من ضم اللاعب صاحب الـ 25 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم تنتهِ بنجاح.

وشارك اللاعب خلال الموسم 15 مباراة سجل خلالهم هدفين خلال 812 دقيقة لعب.

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