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مصراوي يكشف حقيقة عودة ميدو للملاعب مع نادي درجة رابعة

06:51 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

أحمد حسام ميدو

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كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تُفيد بعودة أحمد حسام ميدو لممارسة كرة القدم عن طريق نادي ينشط في دوري الدرجة الرابعة المصري.

وكشف مصدر مقرب من ميدو لموقع "مصراوي" أنه بالفعل قرر ميدو العودة إلى الملاعب مرة آخرى في بداية عام 2025 مع نادي فيجن.

وأوضح المصدر أن ميدو سيكشف جميع تفاصيل عودته للملاعب في مؤتمر صحفي يُقام الأسبوع المقبل.

ويقع نادي فيجن في المجموعة الرابعة بمنطقة الجيزة بجانب كل من، الهرم والمنيب وأبو الهول، بجانب الأهرام سبورت ويونيون.

الجدير بالذكر أن محمد اليماني يقود تدريب الفريق، وجمال حمزة مشرف عام على الكرة.

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