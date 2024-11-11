سيدات مودرن سبورت يكتسحن المصري البورسعيدي بسباعية في الدوري

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كتبت - نهى خورشيد

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي مودرن سبورت نظيراتهن في المصري البورسعيدي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت سباعية مودرن سبورت بتوقيع، صامويل، فاطمة رجب، اوشا، رحاب عيد، ياسمين سمير ودنيا خالد.

وبهذا الفوز رفع فريق مودرن سبورت للسيدات رصيدهن إلى النقطة الثانية عشر في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد المصري البورسعيدي عند المركز الثامن عشر بدون رصيد من النقاط.