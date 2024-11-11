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سيدات مودرن سبورت يكتسحن المصري البورسعيدي بسباعية في الدوري

06:29 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    سيدات مودرن سبورت
  • عرض 4 صورة
    سيدات مودرن سبورت
  • عرض 4 صورة
    سيدات مودرن سبورت
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كتبت - نهى خورشيد

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي مودرن سبورت نظيراتهن في المصري البورسعيدي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت سباعية مودرن سبورت بتوقيع، صامويل، فاطمة رجب، اوشا، رحاب عيد، ياسمين سمير ودنيا خالد.

وبهذا الفوز رفع فريق مودرن سبورت للسيدات رصيدهن إلى النقطة الثانية عشر في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد المصري البورسعيدي عند المركز الثامن عشر بدون رصيد من النقاط.

سيدات مودرن سبورت سيدات مودرن سبورت يكتسحن المصري سباعية مودرن سبورت فريق مودرن سبورت للسيدات الدوري المصري الممتاز للسيدات
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