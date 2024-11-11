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مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده

05:18 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده

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كتب ـ محمد الميموني :

حرص سامي قمصان، المدرب العام بالنادي الأهلي على توجيه التهنئة إلى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بمناسبة عيد ميلاده.

واحتفل مارسيل كولر اليوم الإثنين 11 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ64 وسط تهنئة نجوم الأهلي له .

ونشر قمصان، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع مارسيل كولر، وعلق: "كل سنه وانت طيب يا فنان".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 22 نوفمبر، الجاري في الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز موسم 2024/25.

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سامي قمصان مارسيل كولر الأهلي
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