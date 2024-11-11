"انضمام ربيعة اسعدني".. مدرب سموحة يشيد بما فعله حسام حسن مع اللاعبين

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كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، عن انضمام مدافع الفريق محمد أحمد ربيعة إلى قائمة منتخب مصر، في معسكر نوفمبر الجاري.

وقال أحمد سامي، خلال تصريحات إذاعية: "خبر انضمام محمد ربيعة للمنتخب أسعدني، وحسام حسن صنع حالة جيدة في الدوري بين اللاعبين، لأنه لا توجد مجموعة واحدة تنضم حتى لو كانت في مستوى سيء".

وأضاف "سامي": "ما نعلمه دائما عن المنتخب هو اختيار الأجهز، والأهم هو أن تضم الأفضل في وقت الاختيار وليس بالتاريخ".

وأتم تصريحاته: "ما فعله حسام حسن أمر جيد جعل جميع اللاعبين في حالة اجتهاد من أجل ارتداء قميص منتخب مصر الذي يُعد شرفًا للجميع".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الرأس الأخضر، يوم الجمعة المقبلة، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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