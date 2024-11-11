لاعب الأهلي يطير إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته

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كتب - محمد القرش:

يغادر محمد هيثم مهاجم فريق الأهلي مواليد 2007 إلى ألمانيا يوم 17 من الشهر الجاري، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في صابونة الركبة قبل أسبوعين.

ويأتي سفر محمد هيثم بناء على تنسيق كامل مع طبيب النادي الأهلي حازم عبدالرحمن، وكل من الدكتور محمد أبوالعلا، ومصطفى صدقي من الجهاز الطبي للمنتخب، حيث يتابعون حالة اللاعب الذي سبق أن سافر عقب إصابته مباشرًة إلى ألمانيا.

ورفض الطبيب الألماني حينذاك إجراء أي عمليات جراحية، وأكد على أن حالة محمد هيثم مطمئنة ولا تحتاج إلا للعلاج التحفظي في وجود ركبة لتثبيت "الصابونة" لمدة شهرين بحد أقصى.

ويمكث مهاجم الأهلي في ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع لتنفيذ إحدى المراحل المهمة من البرنامج العلاجي والتأكيد على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح.

ويذكر أن محمد هيثم من الركائز الأساسية لفريق الأهلي مواليد 2007 ويتمتع بموهبة كبيرة، وحصل مؤخرًا على جائزة أفضل ناشئ في حفل دير جيست قبل ثلاثة أيام.

وحرصت إدارة النادي على الاطمئنان على حالة اللاعب، وتوفير كافة الاحتياجات العلاجية ومساندته حتى يعود للملاعب من جديد.

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