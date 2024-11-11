"عبدالملك أصّر عليه وجوميز تدخل".. من هو "رفاعي" الذي جدد عقده مع الزمالك 5 مواسم؟ (صور)

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كتب: محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في تجديد عقد أحمد رفاعي، لاعب الفريق الشاب لمدة 5 مواسم قادمة، بعدما كان عقده ينتهي بنهاية الموسم.

وترددت أنباء عديدة، خلال الفترة الماضية، بشأن رحيل رفاعي، إلى أحد الفرق المصرية، أو الخروج للاحتراف الخارجي، في ظل وضعه الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بقائمة الانتظار.

من هو أحمد رفاعي؟

ويعد أحمد رفاعي، من ناشئين نادي الزمالك، مواليد 2003، ويبلغ من العمر 21 عاما، وتم تصعيده الموسم الماضي، للتدريب مع الفريق الأول في العديد من المناسبات.

وتلقى "رفاعي"، عدد من العروض في الفترة الماضية، أبرزها فريق غزل المحلة، الذي يقوده أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، وأصر على ضمه، ولكن شراء نهائي وليس على سبيل الإعارة.

البرتغالي جوميز، أوصى نادي الزمالك، بعدم الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي، ربنا في حال الخروج على سبيل الإعارة سيتم الموافقة.

وبعد تجديد عقد اللاعب، تقرر أن يتم قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير، وسيتم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول في الأيام المقبلة.

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