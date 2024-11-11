نجم الزمالك السابق: عمر جابر يستحق الطرد في مباراة سموحة

"على أنغام فرحة".. 10 صور وفيديو من حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية

كتب- محمد خيري:

كشف محمد صلاح نجم الزمالك السابق، وجود أخطاء تحكيمية، في مباراتي الزمالك والأهلي، في الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بهدفين دون رد، بينما فاز الأهلي على نظيره زد بهدف نظيف، على استاد المقاولون العرب.

وقال "صلاح" في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "زد كان أفضل من الأهلي رغم خسارته في المباراة، كما أنه يستحق ركلة جزاء، في الدقائق الأخيرة، ولم يحتسبها الحكم".

وأضاف: "وفي المباراة الزمالك وسموحة، عمر جابر كان يستحق الطرد، لدخوله بقوة على لاعب المنافس، والفريق الأبيض يعاني على مستوى الدفاع هذا الموسم".

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