"سابوكم تهينوا وتفضحوا بعض".. أحمد الطيب يعلق بقوة على ما فعله صلاح ومرموش

"على أنغام فرحة".. 10 صور وفيديو من حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية

كتب- محمد خيري:

تحدث المعلق الرياضي أحمد الطبيب، على تألق الثنائي المصري، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب فريق آنتراخت فرانكفورت، في الملاعب الأوروبية.

وكتب أحمد الطيب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سابوكم تهينوا بعض وتقلّوا من بعض وتفضحوا بعض وتلقّحوا بالكلام على بعض وتكدبوا على بعض وهمّا اشتغلوا على نفسهم وحرموا نفسهم من متع كثيرة في الحياة لكن التزموا بدينهم وعقيدتهم واحترموا النعمة اللى ربنا إدّهالهم".

أضاف: "فنجحوا وأصبحت سيرتهم الطيبة وإنجازاتهم الاستثنائية على كل لسان".

وأكمل: "بل أصبحوا قدوة للى برّة و اللّى جوّة رغم أن أمامهم مسافات طويلة ليتساوى و يحصّلوا أساطير الكورة اللى عندنا".

وأتم تصريحاته: "شكراً الملك مو صلاح و أهلاً بمرموش المعجزة الجديدة واللى عمره ما هيكون فنكوش".

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