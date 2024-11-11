رسميا.. الخليج السعودي يتعاقد مع لاعب الأهلي لكرة اليد

"على أنغام فرحة".. 10 صور وفيديو من حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية

كتب - محمد القرش:

تعاقد فريق الخليج السعودي مع إبراهيم المصري لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج فيديو تقديمي للاعب منتخب مصر لكرة اليد عبر منصة "إكس".

وتعاقد النادي السعودي من إبراهيم المصري استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا لأندية كرة اليد، المقامة في قطر من الفترة 12 نوفمبر حتى 23 من نفس الشهر.

اقرأ أيضًا:

في لقطة رائعة.. حارس مرمى الداخلية يلعب بالكرة مع كلب (صور وفيديو)

بعد أنباء رحيله.. لاعب الزمالك يجدد 5 مواسم رسميا