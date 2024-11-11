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رسميا.. الخليج السعودي يتعاقد مع لاعب الأهلي لكرة اليد

12:21 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    إبراهيم المصري يحتفل بفوز منتخب مصر بكأس أفريقيا لكرة اليد مع ابنته (2)
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    إبراهيم المصري يحتفل بفوز منتخب مصر بكأس أفريقيا لكرة اليد مع ابنته (3)
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    إبراهيم المصري لاعب كرة يد بالنادي الأهلي
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كتب - محمد القرش:

تعاقد فريق الخليج السعودي مع إبراهيم المصري لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج فيديو تقديمي للاعب منتخب مصر لكرة اليد عبر منصة "إكس".

وتعاقد النادي السعودي من إبراهيم المصري استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا لأندية كرة اليد، المقامة في قطر من الفترة 12 نوفمبر حتى 23 من نفس الشهر.

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إبراهيم المصري لاعب الأهلي الخليج السعودي الأهلي كرة يد
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