رسميا.. الخليج السعودي يتعاقد مع لاعب الأهلي لكرة اليد
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كتب - محمد القرش:
تعاقد فريق الخليج السعودي مع إبراهيم المصري لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج فيديو تقديمي للاعب منتخب مصر لكرة اليد عبر منصة "إكس".
وتعاقد النادي السعودي من إبراهيم المصري استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا لأندية كرة اليد، المقامة في قطر من الفترة 12 نوفمبر حتى 23 من نفس الشهر.
🎞 أهــــلاً بـ «الصخرة» فـي #نادي_الخليج 🔰#نسور_الخليج_في_آسيا 🦅 pic.twitter.com/yePglgzV9w
— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) November 10, 2024
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